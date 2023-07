“Una vacanza per tornare a respirare”. Dal 13 al 20 agosto a Pozza di Fassa e dal 20 al 27 agosto a Falcade le famiglie della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola vivranno due settimane di condivisione in montagna organizzate dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare. “Un’esperienza estiva per gustare la presenza del Signore nella pace della montagna, un momento per coltivare le relazioni e per condividere le gioie e le fatiche dell’ essere famiglia oggi”, spiega la diocesi.