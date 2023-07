Diocesi: Grosseto, presentato il sito web dedicato al Cammino del venerabile padre Giovanni di San Guglielmo

(Foto: diocesi di Grosseto)

Un portale interamente dedicato al venerabile padre Giovanni Nicolucci di San Guglielmo (o da Batignano) e al cammino di 160 km immersi nella natura della Maremma, lungo un itinerario che tocca i luoghi da lui attraversati e nei quali ha predicato. È il sito web www.camminopadregiovanni.it, ideato su incarico del Comitato diocesano per il venerabile p. Giovanni Nicolucci, di San Guglielmo.

Una finestra digitale su questo testimone del Vangelo nella Maremma del XVII secolo e un agile strumento per conoscere l’itinerario di trekking creato attorno ai luoghi che lui stesso ha attraversato e dove ha lasciato la sua impronta.

Il portale è stato presentato questa mattina, nel palazzo vescovile di Grosseto, da don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi; da don Pier Mosetti, presidente del Comitato diocesano creato nel 2021 in occasione del 400° anniversario della morte di p. Nicolucci (avvenuta a Batignano il 14 agosto 1621); da p. Carlo Moro, in rappresentanza dell’Ordine degli Agostiniani scalzi, e dai rappresentanti dei Comuni toccati dal cammino di trekking.

“Tutto – ha spiegato don Gentili – nasce nel 2016, anno giubilare della Misericordia. Il Papa aveva chiesto che in ogni diocesi del mondo venisse proposta una figura del luogo come testimone di misericordia. La nostra Chiesa diocesana pensò immediatamente al venerabile p. Giovanni Nicolucci, figura di grande coerenza evangelica, ma fino a quel momento conosciuto e venerato soprattutto nei confini del territorio di Batignano. Quella circostanza ci permise di riscoprire la profondità spirituale di questo frate agostiniano originario delle Marche, che poi aveva chiesto di ritirarsi in Maremma, dopo aver approfondito la spiritualità di san Guglielmo di Malavalle vissuto cinque secoli prima. Dal 2016 sono nate varie iniziative, che hanno reso p. Giovanni più conosciuto sul territorio, nella speranza che la causa di beatificazione, ferma da secoli, possa prima o poi riprendere”.

Il sito web è un agile strumento digitale per tutti gli appassionati dei cammini. Si intitola “Il cammino di padre Giovanni. Un itinerario di natura e spiritualità racchiuso in Maremma sulle orme del venerabile”.

All’interno la cartina su cui è segnato, in blu, il tracciato ad anello di 160 km che parte da Grosseto e arriva a Castiglione della Pescaia, il dettaglio di ciascuna delle 8 tappe (Grosseto-Batignano; Batignano-Montemassi; Montemassi-Massa Marittima; Massa Marittima-Gavorrano; Gavorrano-Scarlino; Scarlino-Tirli; Tirli-Castiglione della Pescaia e, infine, Castiglione-Grosseto) in cui il cammino è stato suddiviso, con la possibilità di scaricare la traccia Gps di ogni singolo itinerario.

Di recente, fra l’altro, è stata installata anche l’apposita segnaletica contrassegnata dal logo realizzato per il cammino, raffigurante una croce e tre ghiande al centro e usata nei tratti comuni della segnaletica del cammino delle città Etrusche. Il sito rimanda, con un link, anche all’itinerario culturale Via delle Città etrusche, dal momento che il percorso dedicato al venerabile in molte tappe si sovrappone proprio al primo ed anzi dal primo ha ricevuto sostegno.

Sul portale sono pubblicati anche i tratti biografici di p. Nicolucci, così da conoscerne gli aspetti essenziali della sua esistenza e della sua esperienza di fede.

Una parte importante riguarda la pagina dedicata alla credenziale del pellegrino, in cui si spiega come funziona e come si fa ad ottenerla.