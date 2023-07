Incendi in Sicilia: Sangiuliano (ministro Cultura), “pronti a sostegno per messa in sicurezza e recupero patrimonio danneggiato”

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha sentito il vicesindaco di Palermo, Maria Carolina Varchi, e ha telefonato all’assessore regionale ai Beni culturali ed identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, assicurando, fermo restando la competenza della Regione Siciliana, “la disponibilità delle strutture del Ministero nell’offrire tutto il sostegno necessario alla messa in sicurezza e al recupero del patrimonio culturale danneggiato dall’emergenza roghi e in particolare nell’incendio della chiesa di Santa Maria del Gesù nel capoluogo isolano”. E’ quanto si legge in un comunicato del dicastero.