Università: Istituto Sophia a Loppiano, due borse di studio per studenti italiani

L’Istituto Universitario Sophia ha indetto per l’anno accademico 2023/2024 una selezione per l’attribuzione di 2 borse di studio per l’ammissione al corso biennale di Licenza (Laurea magistrale) in Cultura dell’Unità (L-cu). La selezione riguarda tutti gli indirizzi specifici del corso. Ovvero: Economia, sostenibilità, comunione; Fraternità politica e studi globali; Filosofia, Teologia, Ontologia trinitaria; Pace, dialogo, comunicazione. “L’istituzione delle due borse di studio – spiega il rettore Declan O’Byrne – vuole contribuire a far conoscere e diffondere tra i giovani studenti italiani l’esperienza accademica transdisciplinare e internazionale che si vive in una università come Sophia. Ovvero, una comunità di studio capace di preparare ad affrontare la complessità della società contemporanea offrendo visione ampia, formazione al lavoro in team, strumenti per la composizione dei conflitti, strategie di problem solving, percorsi di dialogo, in un ambiente internazionale e interculturale ricco di stimoli e opportunità”. Per partecipare alla selezione è necessario essere cittadini italiani, avere un’età inferiore ai 29 anni, essere in possesso di un titolo di studio universitario di 1° ciclo, conseguito dopo almeno tre anni di studi, presso Istituti universitari o equipollenti, aderire al progetto formativo e accademico dell’Istituto, e una conoscenza di base della dottrina cristiana.

La scadenza per le presentazioni delle domande è il 4 settembre 2023. Tutte le informazioni sul bando sono reperibili sul sito dell’Istituto universitario Sophia. L’Istituto Sophia è stato fondato nel 2008 da un’intuizione di Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice del Movimento dei Focolari.