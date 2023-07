Diocesi: Termoli, il 28 luglio il Worship “Rise up” al santuario della Madonna delle Grazie

Venerdì 28 luglio, alle 21.30, al santuario della Madonna delle Grazie a Termoli si terrà il Worship “Rise up” (Alzati). “Worship – spiega un comunicato della diocesi – è un termine inglese che significa ‘preghiera di adorazione’. Fare worship è quindi adorare Dio, ma in questo caso specifico è pregare, adorare attraverso la musica. Questo stile di preghiera è tipico della chiesa cristiana protestante (ne é fiore all’occhiello il gruppo Hillsong United) e da qualche anno oramai ha iniziato a fare breccia nelle nostre realtà, in Italia, anche in chiese cristiano-cattoliche. Questo perché il Worship è una semplice ma universale lode a Dio”. Una serata di Worship “sarà ricca di canti, piena di preghiera personale silenziosa e della Parola di Dio. Ecco gli ingredienti del Worship: musica, preghiera, Parola. Il centro del Worship è l’ascolto della Parola di Dio e tutto è in funzione di questo: la Parola di Dio viene cantata attraverso i testi delle canzoni che non sono un riempitivo ma uno strumento per aiutarci a pregare con tutto noi stessi, ricordandoci che ogni battezzato faccia della propria vita una missione di annuncio del Regno di Dio”.