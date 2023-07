Commissione femminicidio: Garlatti (Agia), “auspico attenzione verso orfani speciali”

“Esprimo soddisfazione per la nomina della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere e la conseguente elezione dell’Ufficio di presidenza. Formulo alla presidente Martina Semenzato, alle vicepresidenti Cecilia D’Elia e Elena Leonardi, ai segretari Laura Ravetto e Luana Zanella e a tutti i componenti gli auguri di buon lavoro con l’auspicio che anche nella legislatura in corso una particolare attenzione sarà riservata nei lavori parlamentari agli orfani per crimini domestici. Si tratta di una tematica che sta a cuore all’Autorità garante e sulla quale siamo pronti a collaborare, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, nell’interesse di bambini e ragazzi”. Così l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti.