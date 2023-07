Facoltà teologica Triveneto: gli Istituti teologici affiliati aprono le iscrizioni ai laici

Dall’anno accademico 2023/2024 gli Istituti teologici affiliati (Ita) alla Facoltà teologica del Triveneto aprono le iscrizioni anche agli studenti e studentesse laici e laiche, ai religiosi e alle religiose. Tradizionalmente riservati alla formazione dei seminaristi, gli Studi teologici dei seminari diocesani saranno ora aperti a tutti, a seguito di una Istruzione della Congregazione per l’Educazione cattolica (ora Dicastero per la Cultura e l’educazione) emanata l’8 dicembre 2020, che da quest’anno entra in vigore. Il documento prevede che i laici e le laiche possano essere iscritti come studenti ordinari e possano conseguire il titolo di baccalaureato in teologia anche presso gli Studi teologici in rete con la Facoltà, mentre finora questo era possibile solo nella sede di Padova, a partire dall’istituzione della Facoltà nel 2005. Caratteristica dell’offerta formativa è un piano di studi di cinque anni (anziché sei, come in precedenza) articolato in un biennio filosofico e un triennio teologico. Il titolo di baccalaureato è riconosciuto come laurea nell’ordinamento universitario civile.

Il percorso completo degli studi teologici – che prevede, dopo il baccalaureato, altri due gradi accademici: la licenza (laurea magistrale) e il dottorato – resta disponibile solo nella sede di Padova della Facoltà.

Gli Ita affiliati alla Facoltà sono attualmente quattro. Lo Studio teologico “San Zeno” della diocesi di Verona, lo Studio teologico “Card. Celso Costantini” della diocesi di Concordia-Pordenone e lo Studio teologico interdiocesano “San Cromazio di Aquileia” delle diocesi di Gorizia, Trieste, Udine: questi tre Istituti, già esistenti, rinnovano l’affiliazione alla Facoltà secondo i nuovi criteri previsti dall’Istruzione. Viene costituito lo Studio teologico interdiocesano “Giuseppe Toniolo” che rinnova il preesistente Ita delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, cui si unisce la diocesi di Belluno-Feltre. Cessa l’attività, invece, l’Ita di Trento.

Per informazioni consultare i siti degli Istituti: Concordia-Pordenone – Studio teologico “Card. Celso Costantini”; Gorizia, Trieste, Udine – Studio teologico interdiocesano “San Cromazio di Aquileia”; Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto – Studio teologico interdiocesano “Giuseppe Toniolo”; Verona – Studio teologico “San Zeno”.