Gmg Lisbona: Verona, 1200 giovani in partenza. Arriveranno anche a piedi e in canoa

Saranno più di 1.200 i ragazzi veronesi che parteciperanno alla Gmg di Lisbona. Lo riferisce il settimanale diocesano Verona Fedele. Sono 5 le proposte di viaggio organizzate dalla Diocesi tramite il Centro di pastorale adolescenti e giovani. I più saliranno in pullman, ben 11 mezzi in partenza sabato 29 luglio che porteranno 569 pellegrini in Portogallo, passando per Saragozza e, al ritorno, per Lourdes. Una cinquantina di giovani è già in viaggio per completare a piedi il percorso che da Santiago di Compostela li porterà in 6 giorni fino a Porto. I più avventurosi (35 partecipanti) saliranno in canoa, pagaiando lungo il fiume Tago per un centinaio di chilometri. Un’esperienza già sperimentata per la Gmg di Cracovia nel 2016 e per il Giubileo dei giovani a Roma nel 2018. Infine ben 280 diciottenni che a bordo di 5 pullman partono sabato 29 luglio dalla parrocchia del Buon Pastore di San Giovanni Lupatoto, Faranno tappe a Lourdes, Sonseca in provincia di Toledo e Avila, prima di arrivare a Lisbona dove vivranno i tre giorni clou della Gmg: da venerdì 4 a domenica 6 agosto. Nel ritorno è prevista invece una tappa a Barcellona, dove pregheranno nella Sagrada Familia. Insieme ai ragazzi saranno presenti 27 volontari a loro servizio, 27 tra preti e religiosi (tra cui il vescovo mons. Domenico Pompili) e 3 suore per l’accompagnamento spirituale, oltre ai 13 membri della Cpag Band che animerà con i canti quest’esperienza di vita e di fede. Tutti i giovani veronesi a Lisbona saranno alloggiati nella parrocchia di Sao José di Lisbona, gestita dalla Opera Don Calabria.