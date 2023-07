Gmg Lisbona: Bologna, sabato 29 luglio messa per i 900 giovani in partenza per il Portogallo presieduta dal card. Zuppi che li raggiungerà dal 1 al 6 agosto

Sabato 29 luglio alle 23, nella chiesa bolognese del Corpus Domini (via Enriques, 56), il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi celebrerà la messa per i circa 900 giovani dell’arcidiocesi in partenza per la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) che si terrà a Lisbona dall’1 al 6 agosto. La prima tappa del viaggio in pullman sarà il santuario francese di Lourdes, poi l’arrivo in Portogallo ospiti a Mafra, a 40 chilometri dalla capitale. A Lisbona da giovedì 3 seguiranno le celebrazioni e gli appuntamenti comuni più importanti e l’incontro con Papa Francesco. Il card. Zuppi parteciperà alla Gmg con i giovani dell’arcidiocesi da martedì 1 a domenica 6 agosto.

“Proprio dal Portogallo – afferma don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile, che accompagnerà i ragazzi della diocesi alla Gmg – nei secoli XV e XVI moltissimi giovani, tra cui tanti missionari, sono partiti verso mondi sconosciuti, anche per condividere la loro esperienza di Gesù con altri popoli e nazioni. La messa con l’arcivescovo per i giovani in partenza è un inizio che ha il sapore della comunione e del mandato. Ci si ritrova uniti intorno a Gesù e si parte nel suo nome, con gli occhi, le orecchie e i cuori aperti ad incontrarlo. Portiamo nel cuore la nostra Diocesi e il cammino sinodale che è cominciato. Il desiderio è che questa Gmg ci illumini e ci faccia sentire più uniti e in ascolto dello Spirito e di ciò che ci dice attraverso i giovani, aurora della nostra Chiesa”.