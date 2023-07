Ecuador: mons. Crameri (Esmeraldas) di fronte a escalation di violenza: “invito alla speranza, non lasciamoci vincere dal terrore”

“Alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti nel territorio di Esmeraldas, come pastore di questa Chiesa mi rivolgo a tutta la popolazione invitandola alla speranza. Non lasciamo che il terrore e la paura si impadroniscano di noi. Confidiamo invece su Colui che può tutto, perché questi fatti non si ripetano. Lo dico ancora, non abbiate paura”. È questo l’invito rivolto da mons. Antonio Crameri, vescovo del vicariato apostolico di Esmeraldas, di fronte all’ondata di violenza che ha coinvolto, negli ultimi giorni, insieme ad altre città dell’Ecuador, anche Esmeraldas, capoluogo dell’omonima provincia, che si trova nel nord del Paese ed è affacciata sul litorale del Pacifico. Di fronte a scene di vera e propria guerra urbana tra i gruppi legati al narcotraffico, con sparatorie, ed esplosioni, la gente si è barricata in casa, sono state chiuse le scuole per due giorni e i negozi hanno abbassato le serrande. Il vescovo invita alla preghiera, vista come forza “capace di convertire i cuori”, e a “crescere in fraternità per sanare le molte ferite che patisce Esmeraldas”. Al tempo stesso, “chiediamo giustizia e operiamo per la pace”. Va sottolineato che la popolazione sta ancora patendo gli effetti della terribile inondazione di alcune settimane fa.