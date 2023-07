Incendi in Sicilia: mons. Accolla (Messina), “solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite”

Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite – con particolare pensiero alla gente del territorio dell’arcidiocesi messinese – è stata espressa dall’ arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, in una nota diffusa dalla diocesi siciliana. “Stiamo vivendo giorni di grande apprensione per i disastri ambientali causati dalle elevate temperature e dalla mano irresponsabile di uomini – si legge nel testo -. Gli incendi che hanno devastato la natura non possono lasciare indifferente la coscienza di ogni persona – credente e non, ma tutti fratelli e sorelle in umanità – perché deturpare la natura equivale ad offuscare la bellezza di Dio riflessa nell’opera della creazione e danneggiare la vita umana e ogni forma di vita animale e vegetale. L’essere parte gli uni degli altri dentro il meraviglioso contesto del mondo deve responsabilizzare ciascuno, affinché tutti possiamo custodire il creato e consegnarlo con amore alle future generazioni”. Per il presule “Vedere le fiamme lambire porzioni del nostro territorio mutandone il volto di centri storici ricchi di bellezza e tradizioni di fede, privando di beni importanti come la casa e perfino la vita, desta tanta sofferenza e impone una seria riflessione”. La nota termina con il ringraziamento di mons. Accolla “a quanti, a livello istituzionale e personale, stanno prestando la loro opera nell’intervenire per il bene della collettività” e l’assicurazione della “presenza solidale della Chiesa, attenta ad urgenze e necessità”.