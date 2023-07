Diocesi: Acireale, il 29 luglio inaugurazione mostra permanente di icone sacre

Sarà inaugurata sabato 29 luglio, alle ore 10.30, all’Eremo Sant’Anna di Aci San Filippo, la Mostra permanente di Icone della Collezione del “Museo Fortunato Calleri”. Saranno circa settanta le immagini sacre esposte appartenenti agli anni che variano dal XVIII al XX secolo. All’evento parteciperà mons. Giorgio Demetrio Gallaro, segretario emerito del Dicastero per le Chiese orientali. Le conclusioni saranno affidate a mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. “L’icona non viene ma dipinta viene scritta – spiega Fortunato Calleri – tutto il processo di scrittura di un’icona è in sé una preghiera. Non una preghiera in parole ma in azione poiché l’icona è una manifestazione di Dio incarnato nella storia. La collezione di icone sicuramente può dare un contributo alla conoscenza di culture, al dialogo e alla comprensione tra tutte le confessioni cristiane”.