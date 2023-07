Giovanni Paolo I: Vallada Agordina, domani concerto con la Masterclass internazionale di canto lirico nella chiesa di San Simon

Foto Fondazione Papa Luciani

Un concerto dedicato al “Papa del sorriso” per ricordare e celebrare il beato Giovanni Paolo I come pontefice, ma anche come uomo, proprio in uno dei luoghi che fecero parte della sua infanzia. Sono queste le premesse dell’atteso concerto vocale sacro in onore di Papa Luciani con gli artisti della Masterclass internazionale che si terrà domani, venerdì 28 luglio, alle 21 nella chiesa monumentale di San Simon (Vallada Agordina).

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Le Muse e le Dolomiti in collaborazione con la Fondazione Papa Luciani e con la Rassegna “Agordo Musica”, vedrà protagonisti i cantanti selezionati della Masterclass internazionale di canto lirico, 11ª edizione, tenuta dalla maestra Adelisa Tabiadon e dal maestro Loris Peverada. Il programma includerà arie e brani d’insieme del grande repertorio lirico-sacro. La 11ª edizione della masterclass prevede la presenza di 11 cantanti internazionali provenienti dalla Cina, dal Giappone, dal Brasile e dall’Italia.