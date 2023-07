Gmg Lisbona: Fiac, oltre 20 mila giovani di Ac del mondo alla Gmg

Ci saranno oltre 20 mila giovani di Azione Cattolica di vari Paesi del mondo alla XXVIII Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona. L’appuntamento per ritrovarsi è allo stand del Coordinamento giovani del Forum internazionale di Azione Cattolica (Fiac) alla Fiera vocazionale dentro la Città della gioia creata nel Jardim Vasco da Gama a Belém. Ad accoglierli un’équipe internazionale di giovani volontari dell’Azione Cattolica di Spagna, Italia e Argentina coordinata da Dina Rosa Agyemang, responsabile dell’Area internazionale dell’Azione Cattolica italiana. Insieme a loro l’icona sorridente dell’amico di sempre: il beato Pier Giorgio Frassati, il giovane delle 8 Beatitudini, scelto tra i patroni di questa edizione della Gmg. “Tutti i giorni – segnalano Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, vice presidenti del Settore giovani dell’Azione Cattolica Italiana e responsabili del Coordinamento giovani del Fiac al quale aderiscono oggi 25 Paesi membri e 43 Paesi osservatori – lo spazio dello stand sarà il punto di incontro, la “base” dei giovani di Azione Cattolica di tutto il mondo riuniti a Lisbona”. I volontari dell’équipe internazionale si alterneranno nello stand nei giorni di apertura della Fiera vocazionale (orari: 1, 3 e 4 agosto dalle 9 alle 16; 2 agosto dalle 9 alle 22). Sono previste attività in modalità interattiva e digitale nel segno della sostenibilità ambientale e della cura della casa comune, tema caro ai giovani e a Papa Francesco. Inquadrando un Qcode sarà possibile collegarsi al sito del Fiac e scaricare tutti i materiali preparati per la Gmg evitando di stampare depliant e note informative (https://www.catholicactionforum.org/ifca-in-wyd-lisbon-2023). Testimonianze e aggiornamenti live saranno disponibili ogni giorno sui canali sociali Fb e Instagram del Fiac (@catholicactionforum). Nell’ambito del Festival della Gioventù, inoltre, sarà possibile partecipare a una veglia di preghiera e venerazione delle reliquie del Beato Pier Giorgio Frassati, alla Chiesa de Nossa Senhora de Fatima, ripetuta in vari giorni e orari. Il 3 agosto, inoltre, dalle 15.30 alle 17, è prevista la proiezione del film “In alto – Pier Giorgio” al Cinema São Jorge -Sala 3.