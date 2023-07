Diocesi: Ventimiglia, domani sera nella concattedrale di San Siro a Sanremo concerto d’organo con l’esibizione del francese Thomas Ospital

Domani, venerdì 28 luglio, alle ore 21.15, la basilica concattedrale di San Siro a Sanremo (diocesi di Ventimiglia-Sanremo), in provincia di Imperia, ospita l’esibizione del concertista francese Thomas Ospital, dal 2015 organista titolare del grand’organo della chiesa di Saint-Eustache a Parigi e dal 2021 docente di organo presso il Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse della capitale francese. Il concerto si colloca nell’ambito del XXV Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa dall’Associazione culturale “Rapallo Musica” Ets. “Sarà un’occasione per ascoltare le maestose sonorità del recentissimo organo ‘Pietro Corna’ (2021) in un ampio repertorio che, partendo da Mozart, giungerà a Vierne, Widor e Pincemaille, considerati tra i massimi esponenti della musica organistica francese. Il programma si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico”, spiega la diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, di Regione Liguria e del Comune di Sanremo. L’ingresso è libero e gratuito.