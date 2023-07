Diocesi: Belluno, stasera inaugurazione della mostra “Ex voto della concattedrale di Feltre tra Sette e Ottocento”

È in programma per oggi, giovedì 27 luglio, la serata inaugurale della mostra “Ex voto della concattedrale di Feltre tra Sette e Ottocento” insieme alle tavole originali de “I Miracoli di Val Canzoi”, realizzate da Gian Antonio Cecchin per il testo scritto da Giovanni Trimeri. L’iniziativa, con inizio alle 20.30 sul sagrato del duomo (in caso di maltempo nella sala dell’Annunziata), “è dedicata – viene spiegato in una nota – alla pietà popolare, alle storie di vita diventate quasi leggende e raccolte sia dagli ex voto ancora presenti in concattedrale e Feltre e realizzati tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento. Sono un patrimonio di arte popolare che racchiudono paure, attese e speranze in grado di intercettare bisogni di oggi, con la semplicità di racconti e di immagini che ci offrono uno spaccato di vita delle Feltre di quell’epoca e del territorio circostante”. Nel corso della serata, il gruppo dei lettori “Caratteri tipici” e “Fuori legge” daranno voce alle pagine di Giovanni Trimeri, “i cui racconti parlano di vita quotidiana più o meno recente, intrisa di semplicità, di relazioni, di senso della Provvidenza, di gratitudine e di fiducia verso la vita”. Le letture saranno intervallate dal musicista Tommaso Sogne.

La mostra “Ex voto della concattedrale di Feltre tra Sette e Ottocento” sarà aperta dal 1° al 20 agosto, tutti i giorni (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18); poi, dal 21 agosto al 30 settembre, soltanto il sabato e la domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).