Gmg Lisbona: Rimini, in partenza 120 partecipanti con il vescovo Anselmi. Per 50 di loro gemellaggio a Beja

È tutto pronto per i gruppi di giovani della diocesi di Rimini che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona nella prima settimana di agosto. Complessivamente, sono 120 i ragazzi e le ragazze che partiranno da Rimini per recarsi nella capitale lusitana.

Il primo gruppo a partire, nella giornata di venerdì 28 luglio, è composto da 50 giovani e sarà guidato dal vescovo Nicolò Anselmi, assieme a quattro sacerdoti della diocesi riminese: i ragazzi e le ragazze vivranno fino al 1° agosto un gemellaggio con Beja, città a sud di Lisbona, dove saranno ospitati dalle famiglie della diocesi, che conta circa 200.000 persone. Successivamente, il gruppo si recherà a Lisbona per partecipare alla Gmg. Il secondo gruppo, composto anch’esso da 50 giovani e guidato dal parroco don Concetto Reveruzzi, partirà invece in pullman da Rimini lunedì 31 luglio per raggiungere l’altro gruppo a Lisbona, dove rimarrà fino all’8 agosto, facendo tappa a Barcellona sia durante il viaggio di andata sia al ritorno. Il terzo e ultimo gruppo è costituito da 20 giovani provenienti dalla provincia di Rimini (Santarcangelo e San Vito), raggiungerà in aereo Lisbona il 4 agosto e prima sarà impegnato nel percorrere una parte del Cammino di Santiago de Compostela, accompagnato dai parroci riminesi don Ugo Moncada e don Davide Arcangeli. “Il numero relativamente piccolo del nostro gruppo diocesano – spiega don Alessandro Zavattini, uno degli accompagnatori dei primi giovani in partenza – è dato da una precisa scelta: rivolgersi ai soli maggiorenni, dai 18 ai 35 anni. Una scelta motivata per qualificare la proposta per i più grandi, che spesso nelle nostre comunità non hanno eventi dedicati esclusivamente a loro e si vedono costretti ad adattarsi agli adolescenti, che hanno esigenze esistenziali e spirituali diverse”.

I 120 giovani riminesi, che fanno parte dei circa 2.000 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Romagna, nella settimana della Gmg vivranno a Ribamar, un piccolo paese a circa 60 km da Lisbona, assieme ai giovani della diocesi di Arezzo, pernottando presso le famiglie locali o le strutture parrocchiali. Ai gruppi della diocesi si aggiungeranno anche ragazzi e ragazze appartenenti ai movimenti cattolici presenti a Rimini, in particolare il Cammino Neocatecumenale e Comunione e Liberazione.