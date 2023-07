Gmg Lisbona: diocesi di Porto, a Felgueiras dal 29 luglio al 1° agosto il raduno della Famiglia vincenziana

Giovani appartenenti alla Famiglia vincenziana e provenienti da tutto il mondo si incontreranno in Portogallo dal 29 luglio al 1° agosto nella città di Felgueiras, nella diocesi di Porto, in un grande incontro internazionale in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù 2023 che si celebrerà a Lisbona dal 1° al 6 agosto. “Siamo quasi un centinaio di giovani della Vmy Slovacchia e siamo in cammino come pellegrini non solo per la Gmg 2023 di Lisbona ma anche per l’Incontro internazionale dei giovani vincenziani”, spiega Milan Kovac, presidente della Gioventù mariana vincenziana della Slovacchia: “Non vediamo l’ora di essere lì e vivere il nostro carisma vincenziano. È un grande momento, con Dio e la Chiesa”. Il comitato organizzatore, composto da membri di Gioventù mariana vincenziana, Società San Vincenzo de’ Paoli, Figlie della Carità, Congregazione della Missione, prevede un afflusso di circa un migliaio di giovani vincenziani, reso possibile anche grazie al generoso e fattivo sostegno del comune di Felgueiras, che fin dal primo momento si è mostrato disponibile ad accogliere, nelle proprie terre e tra la propria gente, questa attività di preparazione della Gmg, firmando, più di due anni fa, un protocollo di collaborazione logistica. Il tema dell’incontro è una frase di san Vincenzo de’ Paoli che ben testimonia lo spirito di servizio missionario ed il carisma della Famiglia vincenziana: “Io non sono né di qui né di là, ma di dovunque Dio vuole che io sia”. I giovani che parteciperanno al raduno internazionale – si legge in una nota – approfondiranno il significato del carisma missionario vincenziano attraverso incontri e celebrazioni. Tutta la Famiglia vincenziana, composta da oltre 160 “rami”, è chiamata a partecipare con i propri giovani a questo straordinario evento internazionale di formazione e di festa.