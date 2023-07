Gmg Lisbona: il mandato di mons. Cirulli ai giovani di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca in partenza

(foto diocesi Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca)

“Si dovrà camminare tanto e si dormirà poco. Vivrete un’esperienza indimenticabile incontrando molti giovani provenienti da più parti del mondo, ognuno con la propria lingua. Ma sicuramente riuscirete a trovare il modo per poter comunicare tra di voi”. Queste le parole che mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, ha rivolto lunedì 24 luglio ai 180 giovani delle tre diocesi raccolti nell’auditorium diocesano “Mons. Francesco Tommasiello” di Teano, per ricevere il mandato prima della partenza per la Giornata mondiale dei giovani in programma a Lisbona dal 1 al 6 agosto. “Le Giornate mondiali della gioventù non sono ‘fuochi d’artificio’, ma sono il segno di una Chiesa in cammino, una Chiesa giovane che fa esperienza di condivisione e di fraternità universale”, ha proseguito il vescovo consegnando nelle mani dei giovani e dei responsabili della Pastorale giovanile di Alife-Caiazzo, don Paolo Vitale, e Sessa Aurunca, don Mario Taglialatela, il mandato missionario ed il simbolo scelto per la Gmg.