Gmg Lisbona: uno stand Caritas e tante attività (tra cui una caccia al tesoro) per la cura delle persone vulnerabili e del creato

Una delegazione Caritas parteciperà alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona (1-6 agosto). Quest’anno, Caritas è parte del programma ufficiale della manifestazione e svolgerà un ruolo di primo piano nel promuovere la missione di Caritas di servire i vulnerabili e di prendersi cura del creato. In occasione della Gmg i giovani collaboratori e volontari della Caritas organizzeranno diverse attività durante i 6 giorni del festival per promuovere la missione della Caritas nella cura delle persone vulnerabili e del creato. Da ieri e fino al 31 luglio, la delegazione di giovani Caritas sta inoltre partecipando alle attività di volontariato organizzate dalla Caritas diocesana locale di Leiria-Fatima durante le Giornate nella diocesi. I pellegrini che partecipano alla Gmg hanno quindi la possibilità di conoscere meglio le opportunità di lavoro e di volontariato che la Caritas può offrire loro nei loro Paesi. Inoltre, Caritas internationalis organizzerà anche un evento di incontro specifico per il personale e i volontari di Caritas che desiderano entrare in contatto tra loro e celebrare insieme l’importante contributo dei giovani alla missione dell’organizzazione. Caritas avrà uno stand alla Fiera delle vocazioni della Città della Gioia, dove i volontari saranno a disposizione per entrare in contatto con altri pellegrini della Gmg, condividere informazioni sulla missione e sulle opere di Caritas in tutto il mondo, nonché altre opportunità per conoscere meglio le opportunità di lavoro e di volontariato con Caritas nei loro Paesi. Anche il segretario generale di Caritas internationalis, Alistair Dutton, sarà presente allo stand giovedì mattina (3 agosto) per incontrare i pellegrini della Gmg. Presso questo stand, la Caritas inviterà anche gli altri pellegrini ad inviare una cartolina a Papa Francesco per esprimere il loro impegno nella cura del creato e della dignità umana e chiedere il suo sostegno per sollecitare i responsabili delle decisioni a fare lo stesso.

L’evento “La sfida dell’ecologia integrale” avrà luogo mercoledì 2 agosto tra le 15.00 e le 17.30 (Fundação Edp, Centrale elettrica di Tejo Av. Brasilia 1300-598, Lisbona). I pellegrini saranno sfidati a completare una caccia al tesoro durante la quale apprenderanno come funziona il lavoro di Caritas, in particolare nell’ambito della giustizia sociale ed ecologica. Per saperne di più: www.caritas.org/wyd.

I giovani “sono le mani e i piedi di Caritas nel mondo”, afferma Rebecca Rathbone, responsabile di Caritas internationalis per la promozione della leadership giovanile. I giovani Caritas lavorano in diversi settori, come l’advocacy, la risposta alle emergenze, i servizi sociali, le comunicazioni e l’informatica in oltre 150 Paesi, in una rete composta da migliaia di diocesi e innumerevoli parrocchie. Sono attivi sul territorio e lavorano sul campo a fianco delle comunità, ovunque la Caritas sia presente. Ad esempio, all’inizio di quest’anno, il gruppo giovanile di Caritas Libano ha mobilitato rapidamente un team per sostenere la risposta di emergenza di Caritas Libano e supportare Caritas Siria nell’assistenza alle vittime del terremoto. Il lavoro di preparazione per la Gmg a Lisbona ha segnato anche una collaborazione rafforzata tra tutti i livelli della Caritas – nazionale, regionale e internazionale – nel promuovere la leadership giovanile all’interno della rete caritativa della Chiesa cattolica. Lo stand Caritas nella Fiera delle Vocazioni della Città della Gioia è nella Fundação Edp, Centrale elettrica di Tejo Av. Brasilia 1300-598, Lisbona, dal 1 al 4 agosto. Orari: 9:00-16:00 (martedì, giovedì e venerdì); 9:00-22:00 (mercoledì)