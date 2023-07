Gmg Lisbona: in partenza 96 giovani da Cesena. Tappa a Lourdes e Fatima. Gmg sulla spiaggia per chi resta a casa

Giornata mondiale dei giovani di Lisbona al via. Sono 96 i cesenati in partenza per l’appuntamento mondiale con papa Francesco in programma dall’1 al 6 agosto nella capitale portoghese. Domani, venerdì 28 luglio, dalla parrocchia di San Domenico partirà, in pullman, il gruppo di pellegrini accompagnato da don Marcello Palazzi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile. Con gli altri pellegrini delle diocesi della Romagna faranno tappa anche a Lourdes. Il 31 luglio il gruppo di Cesena partirà da Lourdes e per andare al santuario di Fatima da dove poi verrà raggiunto il territorio della diocesi di Silveira, a nord del Portogallo che sarà la casa dei cesenati per i giorni della Gmg. A livello diocesano, don Enrico Venturi, vicedirettore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile, durante l’incontro tenutosi nei giorni scorsi con i partecipanti alla Gmg, ha ricordato che è importante mettersi “in sintonia con qualcosa di più grande e imprevedibile. Che ci può stupire. Chiediamo di ricevere tutto come dono: è ciò che siamo ciascuno di noi per gli altri”. Anche chi resta a casa avrà la possibilità di vivere, almeno in parte, l’esperienza della Giornata mondiale dei giovani. “Gmg at the beach” è la proposta della Pastorale giovanile delle Diocesi della Romagna per il 5 e 6 agosto. In occasione della veglia con papa Francesco, nella parrocchia di Lido di Savio è in programma una serata di preghiera e riflessione in collegamento con il Campo da Graça di Lisbona (dove si svolge la Veglia con il Pontefice). L’appuntamento è per le 19 per una cena condivisa e poi per seguire insieme la veglia in collegamento da Lisbona. Chi vorrà potrà poi passare la notte sotto le stelle e al mattino alle 6, è in programma la Messa che sarà celebrata da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza presso il bagno “Lo Spiaggino”.