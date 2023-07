Diocesi: Grosseto, il 29 luglio la prima delle due giornate della “Raccolta di San Lorenzo” 2023

È in programma per sabato 29 luglio a Grosseto la Raccolta di San Lorenzo, primo momento in preparazione alle Feste laurenziane 2023, un gesto di carità giunto alla nona edizione e legato al nome di Lorenzo, patrono della città e della diocesi. L’iniziativa è divisa in due giornate di raccolta di prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, biscotti, farina, tonno, legumi in scatola, olio, zucchero, conserve di pomodoro, latte a lunga conservazione), ma anche di prodotti per l’igiene personale e per l’igiene domestica, che poi verranno affidati alla Bottega della solidarietà, il servizio della diocesi di Grosseto, che per il tramite di Caritas consente a 200 famiglie di usufruire del diritto a fare la spesa gratuitamente scegliendo ciò di cui necessitano. In questo primo sabato i supermercati nei quali saranno presenti i volontari di Caritas con pettorina verde, scritta bianca e logo Caritas, sono i punti vendita di Coop in via Inghilterra, via Emilia e al centro commerciale Maremà. Sabato 5 agosto è prevista la seconda giornata di Raccolta di San Lorenzo che interesserà altri 4 supermercati. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti perché assicurare a 200 famiglie beni di prima necessità è un impegno gravoso. Per questo, nel nome di san Lorenzo, ci affidiamo alla generosità di tutti”, affermano dalla Caritas.