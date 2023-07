Diocesi: Venezia, nella missione di Ol Moran (Kenya) guidata dal sacerdote mestrino don Giacomo Basso inaugurata la nuova cappella di Lera

foto Patriarcato di Venezia

Per la missione diocesana di Ol Moran in Kenya, guidata dal sacerdote mestrino don Giacomo Basso, quella di domenica scorsa è stata una giornata davvero speciale. Nella località di Lera, zona abbastanza remota situata nella parte nord (Laikipia) della parrocchia, è stata infatti inaugurata con una prima messa la nuova cappella – ormai la 22esima in quel territorio – e sono state benedette le nuove aule e strutture della locale scuola primaria, frutto di uno sforzo congiunto reso possibile grazie a fondi pubblici e donazioni private alla missione di Ol Moran. Lo riferisce oggi un comunicato del patriarcato marciano.

Per la comunità di Lera è stata una domenica di festa con grande partecipazione di bambini/alunni, donne, anziani, famiglie, catechisti e rappresentanti di coordinatori parrocchiali. Proprio nelle settimane scorse, in occasione del rientro a Venezia per alcuni giorni di don Basso, il patriarca Francesco Moraglia aveva disposto il versamento da parte della diocesi veneziana di 18 mila euro per l’acquisto di 30 acri di terra (circa 12 ettari) nel centro di Lounyek, ad una decina di chilometri dalla nuova cappella di Lera e sempre nell’estrema propaggine nord del territorio della parrocchia di San Marco Evangelista di Ol Moran.

Questi terreni serviranno per la costruzione delle opere parrocchiali e della chiesa in un villaggio che, nei prossimi anni, sarà interessato da un deciso sviluppo residenziale e sociale in quanto andrà a trovarsi sull’intersezione di due nuove strade asfaltate. “Acquistare questo terreno – ha affermato don Giacomo – consente, intanto, di realizzare un centro di evangelizzazione che, in futuro, potrebbe diventare una nuova parrocchia missionaria a cura della diocesi locale”.

Nell’estate 2022 lo stesso patriarca Moraglia era stato in visita pastorale nella parrocchia di Ol Moran. Anche con queste nuove realizzazioni e prospettive di sviluppo, si rafforza il profondo legame tra la Chiesa veneziana e la comunità ecclesiale presente in quella porzione di Kenya. Nei mesi scorsi e come avviene già da qualche anno, i giovani futuri sacerdoti del patriarcato – poco prima dell’ordinazione – avevano trascorso un breve ma prezioso periodo di servizio pastorale immersi nella vita quotidiana e nelle differenti realtà della parrocchia di Ol Moran.