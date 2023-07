Sanità: Forum sistema salute, a ottobre l’edizione 2023 a Firenze, dedicata all’intelligenza artificiale. Petralia (Fiaso), “armonizzare etica e progresso”

Si chiama “Ri-Evoluzione dell’Intelligenza” ed è il filo conduttore dell’ottava edizione del Forum del sistema salute, in programma il 19 e 20 ottobre prossimi alla Stazione Leopolda di Firenze. L’evento, punto di riferimento per la sanità a livello nazionale, viene organizzato da Koncept. Il meeting si propone di sviluppare un approccio nuovo – e intelligente, appunto – ai fatti strategici e operativi che riguardano la sanità italiana. Puntando sulla transizione digitale che, più di quella robotica, sta bruciando le tappe.

“Oggi – commenta Paolo Petralia, vicepresidente Fiaso – viviamo davvero nell’epoca del tech – umanesimo. Adesso si tratta di sviluppare e gestire un legame sempre più sano tra gli esseri umani e le tecnologie, assegnando gli spazi e le categorie più congrue, perché le persone devono rimanere al centro”. “Assistiamo – prosegue – ad un’accelerazione dirompente in campo tecnologico, che si riflette con forza anche sul mondo della salute. Un perimetro all’interno del quale le intelligenze artificiali hanno superato la frontiera della robotica per tutto quello che possono significare: medicina predittiva, terapie personalizzate, cure a distanza, strumenti e logiche inedite. Al forum – conclude – cercheremo di mettere in evidenza come la tecnologia resti il mezzo, mai il fine, nei percorsi di cura, perché il progresso impone di armonizzare dimensione etica e progresso”.

Riflessioni concrete che saranno affrontate e sviluppate a Firenze con laboratori, dimostrazioni e competizioni pensate per trovare soluzioni o maturare progetti in un contesto stimolante e creativo. Denso il programma, composto da contributi che spaziano dalle malattie rare a quelle croniche, all’organizzazione della sanità territoriale, ai servizi, alle competenze e alla gestione del personale umano e professionale, nonché alle risorse economico-finanziarie necessarie per costruire un sistema sanitario resiliente e adattabile ai cambiamenti continui. Attesi, inoltre, il “Forum delle donne e sanità” e il “Cracking cancer meeting”. Con l’intelligenza come lente.

Aperte le iscrizioni a questo link.