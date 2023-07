Papa Francesco: “Gmg aiuti i giovani a mettersi in cammino”

“Preghiamo affinché la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona aiuti noi giovani a metterci in cammino, testimoniando il Vangelo con la nostra vita”. È l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di agosto, contenuta nel video diffuso dalla Rete mondiale di preghiera del Papa. “La Chiesa non è un club per anziani, così come non è un club per giovani”, dice Francesco in spagnolo in risposta alle domande dei giovani: “Se diventa un club per anziani, è destinata a morire. San Giovanni Paolo II diceva che se vivi con i giovani, diventi anche tu giovane, e la Chiesa ha bisogno dei giovani per non invecchiare”. “Maria, appena sa che sarà la madre di Dio, non sta lì a farsi un selfie o a mettersi in mostra”, il riferimento alla Gmg di Lisbona: “La prima cosa che fa è mettersi in cammino, in fretta e furia, per servire, per aiutare. Anche voi dovete imparare da lei a mettervi in cammino per aiutare gli altri”. “Mi piacerebbe vedere a Lisbona un seme del mondo del futuro”, l’auspicio del Papa: “Un mondo dove l’amore sia al centro, dove possiamo sentirci sorelle e fratelli. Siamo in guerra, abbiamo bisogno di qualcos’altro. Un mondo che non abbia paura di testimoniare il Vangelo. Un mondo in cui ci sia gioia, perché se noi cristiani non abbiamo gioia non siamo credibili e nessuno ci crede”.