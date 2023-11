Custodia di Terra Santa: “nessun fenomeno soprannaturale” collegato alla pietra dell’Unzione sita nel Santo Sepolcro

foto SIR/Marco Calvarese

In merito ad un video apparso sulla rete che mostra “la pietra dell’unzione all’interno della Basilica del Santo Sepolcro trasudare olio e sangue”, la Custodia di Terra Santa, in una nota diffusa poco fa e pervenuta al Sir, precisa di “non avere nulla a che vedere” con il video in questione. “La pietra – spiega la Custodia – viene unta giornalmente con mirra profumata e la pietà dei fedeli raccoglie quest’olio con fazzoletti o indumenti che conservano per la devozione personale a memoria della morte di Gesù Cristo”. “Non vi è nessun fenomeno sovrannaturale – conclude la nota – che possa attestare quanto dichiarato nel testo allegato al video e nessun francescano della Custodia di Terra Santa è coinvolto in tale divulgazione”.