Card. Pironio beato: Celam, “fedele a Dio, fondamentale nel cammino della Chiesa latinoamericana”

In seguito alla notizia che Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che apre la strada alla beatificazione del card. Eduardo Pironio (1920-1998), il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha rilasciato una dichiarazione, firmata dai membri della Presidenza, in cui esprime la sua “gratitudine a Dio e la sua profonda gioia” per il riconoscimento della vita e dell’opera del cardinale argentino che è stato fonte di ispirazione e di testimonianza per la Chiesa in America Latina e nei Caraibi.

“Ringraziamo Dio e il Santo Padre Francesco per la notizia della beatificazione del cardinale Eduardo Francisco Pironio, che è stato segretario generale (1968-1972) e presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (1972-1974)”, si legge nel messaggio, in cui i rappresentanti dell’episcopato affermano anche che “ci riempie di gioia il fatto che la Chiesa arrivi oggi a riconoscere la santità di un uomo profondamente umano e tutto di Dio, un pastore che ha amato profondamente la Chiesa e si è donato totalmente a essa”.

L’organismo ecclesiale riconosce che “il cardinale Pironio è stato fondamentale nel processo di consolidamento della Celam come organismo di comunione al servizio della Chiesa latinoamericana e caraibica”. Infatti, “ha avuto la responsabilità di essere uno dei principali artefici della II Conferenza Generale di Medellín, un evento storico che ha dato forma al volto di una Chiesa povera, missionaria e pasquale. Una Chiesa centrata su Cristo e serva dell’umanità”.

In uno dei suoi scritti, il card. Pironio ha affermato che la Chiesa latinoamericana “è una Chiesa che conosce la sua responsabilità storica. Ma, soprattutto, comprende che la sua fedeltà a Dio conta più di ogni altra cosa”. La sua eredità spirituale, per il Celam, “continua a essere fonte di ispirazione per noi”.

Sempre il Celam, in una lettera, inviata a mons. Oscar Ojea, presidente della Conferenza episcopale argentina, esprime il suo saluto e il suo affetto ai fratelli vescovi della Conferenza episcopale argentina, ringraziandoli per essere stati “promotori della causa di beatificazione”. Prosegue la lettera: “Implorando la protezione di Nostra Signora di Luján, patrona dell’Argentina, nel cui santuario riposano le spoglie del cardinale Eduardo Pironio, il Celam si unisce alla preghiera di ringraziamento per questa buona notizia per il popolo argentino e i suoi pastori”.