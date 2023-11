Parlamento Ue: Cate Blanchett (ambasciatrice Unhcr) interviene in aula sulla situazione dei rifugiati nel mondo

(Bruxelles) Prima dell’inizio della sessione plenaria dell’Europarlamento, che si svolge oggi e domani a Bruxelles, la “Goodwill Ambassador” dell’Unhcr Cate Blanchett terrà un discorso davanti ai deputati. Cate Blanchett è ambasciatrice di buona volontà (Goodwill Ambassador in inglese) dell’Unhcr dal 2016 e condividerà con i deputati la sua esperienza e la sua visione sulla sua attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla difficile situazione dei rifugiati e degli apolidi in tutto il mondo. Poi, in avvio di plenaria, i deputati discuteranno i risultati dell’ultimo Consiglio europeo con i presidenti Charles Michel e Ursula von der Leyen. “Durante il loro incontro, i capi di Stato e di governo hanno valutato la situazione in Israele e Gaza, a seguito degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre – spiegano dall’ufficio stampa – e della successiva risposta militare israeliana nella Striscia di Gaza. I leader hanno anche discusso della guerra della Russia contro l’Ucraina e del sostegno dell’Ue al Paese, della revisione del bilancio a lungo termine dell’Unione per il 2024-2027 e della situazione economica” in Europa. Un altro tema sul tavolo ha riguardato i progressi nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento sulla riforma del sistema di asilo e migrazione.

In un altro dibattito che si terrà giovedì mattina, i deputati discuteranno degli esiti del Vertice Ue-Usa, tenutosi il 20 ottobre a Washington. I presidenti Michel e von der Leyen e il capo della diplomazia dell’Ue Borrell hanno incontrato il presidente degli Stati Uniti Biden, con il quale hanno discusso della situazione in Medio Oriente, degli sviluppi nella guerra della Russia contro l’Ucraina, nonché del commercio, dell’economia, dei cambiamenti climatici e delle questioni energetiche, tra i vari temi.