Medio Oriente: card. Zuppi all’ambasciatore di Palestina presso la Santa Sede, “cessate-il-fuoco, liberazione ostaggi e apertura canali umanitari”

(Foto CEI)

Questa mattina il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha ricevuto in udienza l’ambasciatore di Palestina presso la Santa Sede, Issa Kassissieh, nella sede della Conferenza episcopale italiana. L’ambasciatore ha presentato “la gravità della situazione attuale segnata da un’escalation di violenza che ha provocato migliaia di feriti e oltre 10mila morti”, si legge in una nota della Cei, mentre il cardinale ha espresso “la propria preoccupazione per quanto sta avvenendo”: “È necessario giungere quanto prima ad un cessate-il-fuoco, alla liberazione degli ostaggi e all’apertura di canali umanitari, come ha più volte chiesto Papa Francesco. Le Chiese in Italia continuano ad essere vicine e prossime nella preghiera per la pace, assicurando il loro sostegno agli appelli del Santo Padre, all’attività della Santa Sede e del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Un pensiero particolare ai cristiani di Terra Santa: non siete soli! Solo insieme e con il contributo di ciascuno potremo porre fine a tutti i conflitti. La guerra è sempre una sconfitta, ci ha ricordato nuovamente il Papa durante l’udienza generale”. L’incontro di oggi segue alla visita del cardinale alla Sinagoga di Bologna, avvenuta ieri, e all’udienza con l’ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede, Raphael Schutz, che si è svolta sempre nella sede della Cei lo scorso 10 ottobre.