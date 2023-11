Card. Pironio beato: vescovi argentini, “pastore con la maiuscola, ha segnato la vita di molti di noi”

Il presidente della Conferenza episcopale argentina (Cea), mons. Oscar Ojea, ha espresso il compiacimento dei vescovi, partecipanti alla 123ª Assemblea plenaria della Cea, per la “gioiosa notizia” della beatificazione del cardinale Eduardo Pironio.

“Ha segnato la vita di molti di noi che ha ricevuto in Seminario. Egli appartiene al cuore del nostro clero, del clero argentino e dell’episcopato argentino – ha detto il vescovo in un videomessaggio –. Si è distinto per la sua umiltà, per la sua predicazione piena di amore, passione e spirito di servizio”.

E ha aggiunto: “Era un pastore con la maiuscola. Oggi abbiamo la gioia di dire che sarà beatificato a Luján il 16 dicembre; e lo farà il suo segretario in Vaticano per molti anni: il cardinale Fernando Vérgez”.