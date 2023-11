Diocesi: Cremona, venerdì l’ultimo appuntamento per l’Ottobre missionario

Proseguono anche all’inizio del mese di novembre le iniziative promosse dall’Ufficio missionario diocesano di Cremona in occasione dell’Ottobre missionario. L’ultimo appuntamento sarà venerdì 10 novembre con la presentazione del libro inchiesta “Nel cuore dei misteri. Inchiesta sull’uccisione di tre missionarie nel Burundi delle impunità” scritto dalla giornalista Giusy Baioni e uscito l’anno scorso per la casa editrice All around.

Un testo che la sera del 10 novembre, presso l’auditorium del Centro di spiritualità del santuario Caravaggio (ore 21), sarà presentato proprio dall’autrice, giornalista freelance.

La serata al santuario di Caravaggio sarà anticipata, nella mattinata di venerdì 10 novembre, da un incontro riservato agli studenti del liceo Vida di Cremona. Occasioni nelle quali la giornalista avrà modo di parlare del suo libro e, soprattutto, di raccontare la storia delle tante religiose, dei tanti religiosi e dei laici che nello stato africano del Burundi sono stati uccisi e intorno alle cui morti ha indagato. Durante la presentazione serale sarà possibile acquistare una copia del libro.

C’è anche la possibilità di visitare la mostra itinerante dedicata a Salvador de Bahia che fino ad oggi è esposta proprio al santuario di Caravaggio, dopo le tappe a Casalmaggiore e Cremona. La mostra intende raccontare la realtà di Salvador de Bahia, gemellata con la diocesi di Cremona attraverso la presenza di un sacerdote fidei donum. Curatore è don Emilio Bellani, che nella città brasiliana ha vissuto come fidei donum per undici anni, dal 2010 al 2021, prima di passare il testimone a don Davide Ferretti.