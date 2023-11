Diocesi: Rimini, il vescovo Anselmi in Zimbabwe visita la missione e l’ospedale di Mutoko e le Maestre Pie a Mhondhoro

Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, assieme a una delegazione riminese si è recato in Zimbabwe per far visita alla missione e all’ospedale ‘Luisa Guidotti’ di Mutoko, sostenuto dalla Fondazione “Marilena Pesaresi” e oggi guidato da Massimo Migani, odontoiatra missionario riminese. Una visita che è diventata opportunità, per il presule, per incontrare i missionari e i tanti collaboratori impegnati nella struttura. Mons. Anselmi, inoltre, ha colto l’occasione per un incontro molto coinvolgente con la popolazione locale. Della delegazione fanno parte rappresentanti di diverse realtà del territorio riminese storicamente impegnate nel sociale e nella solidarietà internazionale: Matteo Gabrielli della Fondazione Marilena Pesaresi, Stefano Vitali della Comunità Papa Giovanni XXIII, Giorgio Casadei di Rimini for Mutoko, Gabriele Valentini e Mimmo Azzone, presidente e vicepresidente dell’Associazione Campo Lavoro Missionario.

I riminesi, dopo avere incontrato l’arcivescovo di Harare e vissuta la realtà della missione, hanno anche visitato le Maestre Pie nella missione di St. Michael’s a Mhondhoro.

La Fondazione Marilena Pesaresi aiuta l’opera missionaria della dottoressa riminese che ha diretto l’ospedale civile di Mutoko (dov’era approdata per la prima volta nel 1986) e ora di Massimo Migani, e lo fa già dalla seconda metà degli anni Ottanta, quando ancora si chiamava associazione “Verso Mutoko”.