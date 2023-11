Diocesi: Roma, San Giovanni in Laterano festeggia 1.700 anni. Mons. Frisina, “orgogliosi di essere di Roma”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Bisogna essere orgogliosi di essere di Roma. È la Chiesa dei martiri dove non solo c’è il Papa ma anche l’unità che lui rappresenta”. Così mons. Marco Frisina, direttore del Coro della diocesi di Roma, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per i 1.700 anni della basilica Lateranense. Un anno di celebrazioni, che “si è scelto di non chiamare anno giubilare per non fare confusione con il Giubileo della Chiesa del 2025”, ha spiegato padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali del Vicariato, aprendo l’incontro svoltosi questa mattina nella Sala Cardinale Ugo Poletti del Palazzo del Vicariato. Si inizierà domani alle 17.30 con il solenne pontificale per la festa della Dedicazione dell’arcibasilica Lateranense. La liturgia sarà animata dal Coro della diocesi di Roma che eseguirà canti composti da mons. Frisina per l’evento della Dedicazione. “Un inno alla Chiesa come tempio di Dio in cui ho voluto enumerare e mettere nelle strofe le immagini della chiesa data dalla Lumen Gentium – ha spiegato lo stesso Frisina –. È anche un inno alla Chiesa di Roma”. Per il biblista “l’arte ha un ruolo preciso, quello di esprimere le cose grandi dell’uomo. La bellezza di Roma e del Laterano nasce proprio da questo bisogno di esprimere la bellezza attraverso l’arte. Questo luogo risplende di questa bellezza”. Tra gli splendori custoditi in basilica, Frisina ha ricordato che nel transetto è collocato anche il cinquecentesco organo Blasi suonato anche da Georg Friedrich Händel e di inestimabile valore. La musica è infatti una forma d’arte a San Giovanni in Laterano è “sempre stata di casa – sono ancora le parole di Frisina –. Non dimentichiamo che Gregorio Magno codificò il canto e lo fece diventare necessario alla liturgia della Chiesa”. Le celebrazioni per il 17° centenario dell’anniversario della cattedrale vedrà mons. Frisina protagonista di tre appuntamenti: il 17 dicembre dirigerà il 39° Concerto di Natale del Coro della diocesi di Roma; domenica 12 maggio 2024 il Concerto dell’Ascensione e il 1° novembre il concerto “In hoc signo” dedicato a Costantino.