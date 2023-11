Diocesi: Livorno, al via oggi pomeriggio il primo incontro di formazione per i volontari dell’emporio solidale che apre a dicembre

Oggi, mercoledì 8 novembre, inizia la formazione per i volontari che si renderanno disponibili per l’emporio solidale, la nuova opera segno della diocesi di Livorno che sarà inaugurata il 20 dicembre al Villaggio della Carità. Una formazione in sei incontri, che partirà dall’ascolto, con la guida di alcuni sacerdoti impegnati nella carità (8, 14 e 21 novembre, alle ore 17 in vescovado), per poi passare al servizio con le indicazioni pratiche per chi sarà impegnato in questo ambito (28 novembre, 5 e 12 dicembre, alle 17, al Villaggio della Carità).

In occasione della presentazione dell’emporio solidale, lo scorso ottobre, il vescovo di Livorno, mons. Simone Giusti, aveva spiegato le ragioni della nuova opera: l’esigenza di aiutare chi si trova in difficoltà a ritrovare una propria autonomia anche nelle piccole cose, come fare la spesa: non più solo mensa e pacchi a domicilio, ma la possibilità di “scegliere” i prodotti, in base alle esigenze di famiglia, ai gusti, alle condizioni di salute. Sarà possibile accedere all’emporio con una card a punti (assegnata dopo il colloquio con il centro di ascolto Caritas in collaborazione con il Comune) da scalare ad ogni spesa.