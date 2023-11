Italiani nel mondo: Licata (Migrantes), “introdurre la storia delle migrazioni nelle scuole”. Ripensare “agevolazioni fiscali e smart working”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Il mondo scientifico è al servizio dei decisori. Auspichiamo che vada in porto il progetto di legge per introdurre la storia delle migrazioni nelle scuole”. Lo ha detto la sociologa delle migrazioni Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel mondo 2023, presentato oggi a Roma. Le agevolazioni fiscali per favorire i rientri degli italiani all’estero, ad esempio, vanno “ripensate nelle forme, costruite dal basso con beneficio territoriale e sostegno alle famiglie”. Lo smart working, invece, “deve essere applicato non come lavoro da casa ma come possibilità di lavorare dal luogo in cui ci si trova: è un importante salto culturale che dobbiamo fare”. “Essere in mobilità – ha precisato – non è mai assenza ma possibilità di partecipare e dare il proprio contributo al proprio territorio”.