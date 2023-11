Diocesi: Vallo della Lucania, domani il vescovo incontra i catechisti all’inizio dell’anno pastorale

Domani, giovedì 9 novembre, alle ore 16.30, nell’auditorium del Seminario di Vallo della Lucania, il vescovo Vincenzo Calvosa incontrerà i catechisti delle parrocchie della diocesi, all’inizio del nuovo anno pastorale.

“Sarà l’occasione per ascoltare la sua parola ed essere incoraggiati nel ministero della catechesi che è per catechisti e catechiste annuncio vivo del mistero pasquale”, scrive don Marco Torraca, direttore dell’Ufficio Annuncio cristiano, sezione Catechesi, in una lettera di invito a tutti i catechisti.