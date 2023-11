Associazioni: Ugci, riconfermato presidente Damiano Nocilla

L’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci) ha rinnovato il proprio vertice confermando alla propria guida per il quadriennio 2024-2028 il presidente uscente, Damiano Nocilla.

I 19 membri del Consiglio centrale, eletti dall’Assemblea dei delegati a Bologna lo scorso 1° ottobre, si sono riuniti oggi a Roma nella sede nazionale dell’Ugci di via della Conciliazione e, avendo manifestato un “sentito apprezzamento” per l’operato del presidente Nocilla che ha svolto “un prezioso lavoro nonostante le difficoltà incorse, non ultima la pandemia”, hanno rinnovato la propria fiducia al presidente uscente per un secondo mandato.

Nello stesso spirito di continuità, sono stati riconfermati quali vicepresidenti centrali Mattia Ferrero e Vincenzo Bassi. Sempre nell’ambito del Consiglio è stato eletto tesoriere centrale Olindo Lanzara ed entra nel direttivo anche Valeria Mastroiacovo in qualità di segretario centrale.

L’Unione giuristi cattolici italiani è un’associazione che si pone lo scopo di contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nell’esperienza giuridica.