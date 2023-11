+++ Migranti: card. Zuppi su accordo Italia-Albania, “importante avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie” +++

“Bisogna leggere bene l’accordo e valutare la cosa. Di per sé è una ammissione di non essere in grado di una accoglienza qui”. Così il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, commenta l’accordo tra Italia e Albania per costruire centri di accoglienza in Albania per almeno 39.000 migranti l’anno, parlando ai giornalisti a margine della presentazione del Rapporto Italiani nel mondo 2023 della Fondazione Migrantes. “Ho letto solo i giornali, so che ci sono delle discussioni all’interno della maggioranza. Importante è avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie”, ha aggiunto.