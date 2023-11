Missionari Vincenziani: il pellegrinaggio della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa fa tappa a Trapani

Sarà in diocesi di Trapani il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa, dal 9 al 12 novembre. Si tratta di una “missione cittadina”, ospitata nelle parrocchie del Sacro Cuore di Gesù e di Maria Ss. Ausiliatrice ma di fatto aperta e rivolta a tutta Trapani, come spiega Giovanna Adragna Loria, presidente cittadina dei Gruppi di Volontariato vincenziani: “Abbiamo pregato di avere questo momento di grazia, specialmente in questa contingenza in cui siamo attraversati dal dramma della guerra. Nel nostro territorio la festa della Madonna della Medaglia miracolosa è molto sentita. Quando il Papa benedì la statua in Vaticano un nostro nutrito gruppo si è recato a Roma da Trapani per assistere fin dall’inizio a questo pellegrinaggio. Attendiamo dunque con gioia e trepidazione l’arrivo della Madonnina per la devozione filiale che a Lei ci lega e per mettere nelle sue mani tutte le necessità che stiamo vivendo, le persone di cui ci prendiamo cura, le famiglie in difficoltà che sono sempre più numerose. La aspettiamo per affidarci a lei, che possa donarci, attraverso la Sua intercessione, la pace del cuore che solo il Signore ci può dare”.

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa, di cui Trapani è tappa, ha preso avvio lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré.