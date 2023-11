Papa Francesco: sarà presto beato il cardinale Pironio

Sarà presto beato il cardinale Edoardo Francisco Pironio. Il Papa ha infatti riconosciuto il miracolo attribuito all’intercessione del porporato argentino, durante l’udienza concessa oggi al card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi. Il Santo Padre ha inoltre autorizzato la promulgazioni dei Decreti sulle virtù eroiche del Servo di Dio Giuseppe Marrazzo, sacerdote della Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, nato il 5 maggio 1917 a San Vito dei Normanni e morto il 30 novembre 1992 a Messina; della Serva di Dio Eliswa della Beata Vergine Maria (al secolo: Eliswa Vakayil), fondatrice della Congregazione del Terz’Ordine delle Carmelitane Scalze, ora Suore Carmelitane Teresiane, nata il 15 ottobre 1831 a Ochanthuruth (India) e morta il 18 luglio 1913 a Varapuzha (India), e della Serva di Dio Maria Francesca Foresti (al secolo: Eleonora), fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici, nata il 17 febbraio 1898 a Bologna e morta il 12 novembre 1953 a Ozzano Emilia. Il cardinale Pironio, nato a Nueve de Julio (Argentina) il 3 dicembre 1920 e morto a Roma il 5 febbraio 1998, come presidente del Pontificio Consiglio per i laici realizzò le Giornate mondiali della gioventù, nate dall’intuizione di Giovanni Paolo II.