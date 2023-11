Giovani e futuro: Ac, Msac, Fuci, “Orizzonte comune. Tracciare rotte coraggiose”, tre giorni di confronto a Frascati

“Un cantiere aperto per costruire insieme il bene comune”: viene presentato così l’incontro nazionale “Orizzonte comune. Tracciare rotte coraggiose”, promosso dal settore Giovani dell’Azione cattolica italiana, dal Movimento studenti di Ac (Msac), dalla Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) e dall’Istituto “Vittorio Bachelet”, che vedrà quasi 600 giovani e studenti radunarsi a Frascati (Roma) dal 10 al 12 novembre, presso il Centro Giovanni XXIII, in via di Colle Pizzuto, 2. Mentre “viviamo in una terza guerra mondiale combattuta a pezzi” come denunciato da Papa Francesco, i giovani di Ac, gli studenti del Msac e gli universitari della Fuci sentono il dovere di aprire nuove rotte per contrastare attivamente le molteplici forme di disagio giovanile e affrontare alcune delle sfide sociali più attuali (malessere psicologico, crisi ecologica, digitalizzazione, parità di genere) con l’obiettivo prioritario di costruire il bene comune, e fare delle scelte di impegno civile per il nostro Paese, le nostre comunità locali e i territori che abitiamo”, si legge in un comunicato. “Guardando con speranza al cammino dell’Unione europea, nostro orizzonte comune”, intendono fare proprie le parole di apertura della Dichiarazione Schuman: “La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”.

I lavori inizieranno il pomeriggio di venerdì 10 novembre con il saluto di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac, e l’introduzione a cura Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, vicepresidenti nazionali dell’Ac per il settore giovani, Lorenzo Pellegrino e Ludovica Mangiapanelli (Msac), Carmen Di Donato e Tommaso Perrucci (Fuci). A seguire la preghiera iniziale “La profezia della storia” e la serata di confronto “Sto in ansia come tutta la mia generazione”.

