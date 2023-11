Commissione Ue: piano di crescita per i Balcani occidentali. Riforme e 6 miliardi di investimenti. Varhelyi: integrazione nel mercato unico

Olivér Várhelyi, (Foto Commissione Ue)

(Bruxelles) “Il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali e il nuovo strumento per le riforme e la crescita si basano sul piano economico e di investimenti da 30 miliardi di euro lanciato con successo nel 2020. Il nostro nuovo piano di crescita da 6 miliardi di euro è un catalizzatore unico per accelerare il reale sviluppo socioeconomico e l’integrazione all’interno della regione”. Olivér Várhelyi, commissario per il vicinato e l’allargamento, è intervenuto oggi, a fianco della presidente von der Leyen, durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto allargamento. A lui il compito di illustrare il nuovo piano di aiuti per la crescita economica, l’integrazione nel mercato unico Ue, e per una maggiore cooperazione economica nella regione balcanica. “Accelerando l’attuazione delle riforme fondamentali, apriremo il nostro mercato unico ai Balcani occidentali. Ciò ridurrà il divario economico tra l’Unione europea e i nostri partner e li preparerà alla concorrenza sul mercato unico dell’Ue in modo che possano raccogliere i benefici della loro appartenenza all’Unione”.

L’obiettivo della Commissione è “di consentire ai partner di intensificare le riforme e gli investimenti per accelerare significativamente la velocità del processo di allargamento e la crescita delle loro economie”. A tal fine è stato proposto un nuovo strumento per la riforma e la crescita da 6 miliardi di euro per i Balcani occidentali per il periodo 2024-2027. Ma “i pagamenti avverranno solo dopo l’adempimento delle riforme concordate”. Il nuovo piano di crescita per i Balcani Occidentali si basa su quattro pilastri volti a: migliorare l’integrazione economica con il mercato unico dell’Unione europea (libera circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori; accesso all’area unica dei pagamenti in euro; facilitazione del trasporto stradale; integrazione e decarbonizzazione dei mercati energetici; mercato unico digitale; integrazione nelle filiere industriali); promuovere l’integrazione economica all’interno dei Balcani occidentali; accelerare le riforme fondamentali; aumentare l’assistenza finanziaria a sostegno delle riforme attraverso uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali per il periodo 2024-2027 (nuovo strumento del valore di 6 miliardi di euro).