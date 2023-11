Riconoscimenti: Anp, conferito oggi pomeriggio a Roma il Premio “Romei” al card. Augusto Paolo Lojudice

(Foto: diocesi di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino)

L’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) ha conferito questo pomeriggio a Roma il Premio “Romei” al card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Nella motivazione del premio si legge: “Per la sua grande attenzione ed il costante impegno profuso verso le persone in difficoltà, in particolare verso i giovani per i quali svolge una costante azione di recupero umano e culturale”.

Insieme al cardinale sono stati premiati, tra gli altri, Carla Garlatti, Riccardo Di Segni, Alfredo Pontecorvi, Roberta Rizzo, Lidia Borzì, Marco Guerrini e Novella Calligaris.

La cerimonia si è tenuta presso l’auditorium del Goethe Institut nell’ambito della XII edizione della manifestazione “Note di Merito”, durante la quale sono stati consegnati anche il “Premio Associazione Levi-Montalcini”, il “Premio eTutorweb”, e il “Premio Spiaggiari”.

Una cerimonia che ha assegnato riconoscimenti a coloro che si sono distinti per merito nella scuola, come dirigenti e insegnanti, ed anche a personaggi del mondo della cultura, della Chiesa, della scienza e dell’arte che hanno trattato con particolare interesse le diverse problematiche giovanili e i temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e della cittadinanza.

“Ringrazio l’Anp – dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice – per questo prestigioso riconoscimento, in memoria di Piero Romei, che già negli anni Novanta aveva l’idea di una nuova scuola articolata e strutturata in un modello aperto su precise basi teoriche e sperimentali, una serie di priorità sulle quali impegnare il personale scolastico in termini di qualità del servizio formativo erogato, di soddisfazione del proprio lavoro e di rendicontazione pubblica”.

“Proprio verso il mondo della scuola – aggiunge il card. Lojudice – stiamo puntando i nostri sforzi per creare dei ponti di dialogo e collaborazione che abbiano come punto centrale e prioritario gli studenti: dalla formazione culturale, a quella umana ed anche a quella spirituale”.