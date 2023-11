Sul conflitto in Medio Oriente “stiamo vivendo questo momento con tante lacrime e ancora di più con la consapevolezza che bisogna trovare una via d’uscita quanto prima”. Lo ha detto oggi il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione, in corso questa mattina a Roma, del Rapporto Italiani nel Mondo 2023 della Fondazione Migrantes.