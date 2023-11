Diocesi: Chieti-Vasto, al via oggi la Scuola di formazione teologica per catechisti

Prende il via oggi, mercoledì 8 novembre, nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, la Scuola di formazione teologica per catechisti. “Si tratta di una scuola di base per catechisti, animatori e collaboratori parrocchiali, laici (due ore settimanali, da novembre a marzo, per due anni) avente la finalità di proporre una formazione teologica, pastorale e catechistica, organica e sistematica di carattere fondamentale”, viene spiegato in una nota, nella quale si precisa che “lungo l’arco di un biennio, si promuovono le dimensioni più specifiche della comunicazione della fede e della formazione: la Parola di Dio, il messaggio cristiano, la conoscenza dell’uomo nel contesto attuale, la pedagogia dell’annuncio”.

Nel primo anno attivati i corsi di Sacra Scrittura Nuovo Testamento, Ecclesiologia, Morale; nel programma biennale sono previsti anche quelli di Cristologia, Liturgia, Catechesi.

Gli incontri si terranno in quattro sedi – parrocchia Santi XII Apostoli a Chieti Scalo, parrocchia S. Alfonso a Francavilla al Mare, Scafa e concattedrale di San Giuseppe a Vasto – nelle giornate di mercoledì o giovedì fino ad inizio aprile.