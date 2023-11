Adolescenti: Agesc Genova, domani un incontro su “Per una scuola porto sicuro: Hikicomori, dipendenza da internet e isolamento sociale volontario”

“Per una scuola porto sicuro: Hikicomori, dipendenza da internet e isolamento sociale volontario” è il titolo dell’incontro organizzato dall’Associazione Genitori scuole cattoliche – Agesc di Genova che si terrà domani, giovedì 9 novembre, dalle ore 18 alle ore 20, presso l’Istituto Suore Figlie di San Giuseppe. “Si tratta di un’iniziativa per la prevenzione del fenomeno dei ragazzi Hikikomori ed è destinata principalmente ai genitori e ai professori, al fine di fornire loro gli strumenti per identificare i segni premonitori e per contenere questa grave patologia”, spiega l’organizzatore Mario Ghiglione. Per far conoscere il problema ad una platea più vasta possibile, continua Ghiglione, “stiamo organizzando svariati incontri presso le scuole genovesi, cattoliche e non, tutti con la medesima struttura: relazione di uno psichiatra, testimonianze e dibattito”. “L’iniziativa – aggiunge Davide Romano, presidente regionale dell’Agesc Liguria – è volta alla prevenzione del fenomeno dell’isolamento sociale dei ragazzi in età scolare che, con vari livelli di gravità, abbandonano le amicizie, la scuola, la vita familiare, si isolano e si dedicano quasi esclusivamente ad operare sui social”. Secondo gli organizzatori, il fenomeno dei ragazzi isolati “si sta diffondendo ovunque e anche in Italia ha ricevuto un notevole impulso in seguito alla pandemia da Covid-19”. Citando dati dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc), Romano ha affermato che “sono più di 50mila gli adolescenti nel nostro Paese che vivono esclusivamente fra le quattro mura della propria camera, comunicando quasi esclusivamente su Internet”. L’età maggiormente a rischio è quella che va dai 15 ai 17 anni. Al primo incontro sarà presente Marta Pardini, psichiatra e psicoterapeuta. L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Ufficio scolastico diocesano, della Regione Liguria e del Comune di Genova.