Diocesi: Trento, venerdì al Vigilianum il convegno “La fiducia tradita. Gli abusi di potere, di coscienza e spirituali all’interno della Chiesa”

“La fiducia tradita. Gli abusi di potere, di coscienza e spirituali all’interno della Chiesa”. È il tema del secondo convegno promosso a cadenza annuale dal Servizio Tutela minori della diocesi trentina, nella mattinata di venerdì 10 novembre (9 – 12.45) al Polo culturale Vigilianum, nel capoluogo (via Endrici, 14).

L’iniziativa segna un ulteriore passo nel cammino di sensibilizzazione della comunità ecclesiale e civile sulla realtà degli abusi su minori e soggetti vulnerabili, avviato dal Servizio Tutela Minori a partire dalla sua attivazione, nell’aprile 2019.

Al convegno di venerdì, introdotto dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, e moderato da don Alessandro Aste, referente del Servizio, intervengono Anna Deodato (Servizio nazionale Tutela minori) sul tema “Un dolore che non trova pace” e Katharina Anna Fuchs (Pontificia Università Gregoriana) che circoscriverà la tipologia degli abusi di potere, di coscienza e spirituali per spiegarne poi l’impatto sulla vita, sulla salute e sulla fede.

Al dibattito in sala seguirà l’intervento di Barbara Facinelli, psicologa e psicoterapeuta trentina, responsabile del Centro di ascolto del Servizio Tutela minori della diocesi di Trento. Il Centro accoglie segnalazioni di possibili casi di abusi verificatisi nell’ambito della Chiesa trentina e all’interno di associazioni e gruppi ecclesiali. Facinelli illustrerà l’operato del Servizio nel corso dell’ultimo anno.

Il convegno, ad accesso libero, sarà un’ulteriore occasione per informare sulle modalità di azione e le attività del Servizio, che si avvale anche della consulenza costante di un tavolo di esperti, con professionalità afferenti agli ambiti psico-socio-pedagogico, medico e legale.