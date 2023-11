Commissione Ue: richiami a Serbia e Kosovo. La Turchia si allontana dall’Unione europea

(Bruxelles) “L’Albania ha continuato a dimostrare la sua determinazione ad attuare le riforme dell’Ue e a compiere progressi” nel percorso di adesione. Lo si legge nel pacchetto allargamento diffuso oggi dalla Commissione europea. Dal canto suo “il Kosovo ha continuato a impegnarsi nel suo percorso europeo. Il periodo in esame è stato testimone di risultati legislativi, tra cui un’importante riforma elettorale. Tuttavia, occorre lavorare di più, anche sul piano d’azione sulle riforme della giustizia. Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la liberalizzazione dei visti per il Kosovo”. “La situazione nel nord del Kosovo è stata colpita da diverse crisi, l’ultima delle quali è stata il violento attacco contro la polizia del Kosovo il 24 settembre 2023”. Sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia “entrambi, Kosovo e Serbia, devono ancora iniziare ad attuare i rispettivi obblighi, che sono vincolanti per le parti e costituiscono una parte fondamentale del loro percorso europeo”.

“La Turchia rimane un partner chiave per l’Unione europea e un Paese candidato, ma i negoziati di adesione sono in fase di stallo dal 2018, in linea con la decisione del Consiglio europeo. Il Paese non ha invertito la tendenza negativa di allontanamento dall’Unione europea e ha perseguito in misura limitata le riforme legate all’adesione.