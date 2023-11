Diocesi: Mantova, al Museo Francesco Gonzaga una mostra di fotografie zenitali su architetture della città

“Lo zenith su Mantova”, in mostra dal 10 novembre al 7 gennaio 2024 nella Sala Rossa del Museo diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, nell’ambito delle manifestazioni per il 40° anniversario del Museo.

La mostra si compone di 27 fotografie zenitali di soggetti architettonici di varie epoche, edifici sia sacri che civili, tra cui Palazzo Ducale e Palazzo Te, tutti posti a Mantova e dintorni, eseguite da Franco Zampetti nella primavera del 2019 e in parte nell’estate del 2022.

Si compone inoltre di una video sequenza in dissolvenza incrociata, in proiezione continua, composta da tutte le immagini in mostra, accompagnata da un brano musicale composto da Claudio Monteverdi. L’inaugurazione è venerdì 10 novembre alle ore 17.

La fotografia zenitale consente di sintetizzare da un unico punto di ripresa centrale sia la visione planimetrica che quella prospettica dello spazio. Le immagini sono ottenute mediante una fotocamera appositamente progettata e fatta realizzare dall’autore, un apparecchio unico nel suo genere che permette di produrre fotografie prive di distorsioni geometriche e con visione complessiva più ampia di quanto si potrebbe osservare ad occhio nudo. Il formato circolare su base quadrata è caratteristico ed originale di questa fotocamera.

Franco Zampetti è architetto, fotografo, cultore della storia dell’architettura e di vari interessi nel campo della fotografia.