Giornalismo: Roma, il 16 novembre nella sede Rai di viale Mazzini il corso gratuito di formazione “Comunicare il Giubileo 2025”

(Foto: Rai Vaticano, Odg e Ucsi Lazio)

Si svolgerà giovedì 16 novembre, dalle 9 alle 14, nella sede Rai di viale Mazzini 14 a Roma, il corso gratuito di formazione “Comunicare il Giubileo 2025”, promosso da Rai Vaticano, Odg e Ucsi Lazio. Il seminario prende spunto dal fatto che l’Anno giubilare ha sempre rappresentato nella storia un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale. Da quando Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il primo Anno Santo – con ricorrenza secolare, divenuta poi, sul modello biblico, cinquantennale e quindi fissata ogni venticinque anni –, l’evento è stato un momento di passaggio importante non solo dal punto di vista religioso ma anche civile. Storicamente incentrato sulla città di Roma, milioni di fedeli, spesso al termine di un lungo pellegrinaggio, hanno attraversato nei secoli la Porta Santa e venerato le reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo custodite nelle basiliche romane.

Gli ultimi due Giubilei, quello del 2000 e quello straordinario del 2015, quest’ultimo voluto da Papa Francesco e realizzato in maniera “diffusa” fin dall’apertura della porta santa della cattedrale di Notre-Dame di Bangui (Repubblica Centrafricana) il 29 novembre 2015, sono stati quelli mediaticamente più moderni, raccontati anche attraverso le nuove forme di comunicazione sociale.

I relatori saranno Roberto Sergio (amministratore delegato Rai), Guido D’Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), Stefano Ziantoni (responsabile di Rai Vaticano), Maurizio Di Schino (presidente Ucsi Lazio), mons. Rino Fisichella (Pro-Prefetto Dicastero per l’Evangelizzazione), Gianni Riotta (giornalista e scrittore), Vania De Luca (giornalista e vaticanista Rai), Fabrizio Casinelli (capo Ufficio Stampa Rai), Don Stefano Cascio (consulente ecclesiastico Ucsi Lazio e parroco della Chiesa di San Bonaventura da Bagnoregio a Torre Spaccata a Roma), Carmen Salvemini (Opera Romana Pellegrinaggi), Francesco Spagnolo (direttivo UCSI Lazio), Carlo Felice Corsetti (presidente Piue, vicepresidente Collegio Nazionale Probiviri Fnsi) e Stefano Girotti Zirotti (vice caporedattore Rai Vaticano).

È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a cinque crediti deontologici, attraverso il portale della formazione dei giornalisti.